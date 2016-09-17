馬勒卡向北移 氣象局：未來一周天氣不穩

中颱馬勒卡中心沿著宜蘭東方海面往北移動，中央氣象局預估，明天受到颱風及外圍環流影響，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，而未來一周天氣並不穩定。

連假後的第一個上班日，氣象局預估，19日東半部地區有短暫陣雨，北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；20、21日東北風稍增強，東半部及北部地區有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；22至24日東半部地區及北部山區有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象局指出，18日、19日北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有長浪發生，請注意。

(中時)