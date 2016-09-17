馬勒卡向北移 氣象局：未來一周天氣不穩
中颱馬勒卡中心沿著宜蘭東方海面往北移動，中央氣象局預估，明天受到颱風及外圍環流影響，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，而未來一周天氣並不穩定。
連假後的第一個上班日，氣象局預估，19日東半部地區有短暫陣雨，北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；20、21日東北風稍增強，東半部及北部地區有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；22至24日東半部地區及北部山區有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
另外，氣象局指出，18日、19日北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有長浪發生，請注意。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。