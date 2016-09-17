以弟為名 兄辦飛盤賽紀念血癌病逝的他
畢業後留在故鄉東石推廣青少年體育，24歲青年蔡良慶以弟之名，舉辦第1屆「良闊盃全國飛盤邀請賽暨長青感恩嘉年華會」，紀念熱愛運動卻血癌驟逝的胞弟蔡良闊，活動9月25日登場，分擲遠、擲準、敲桿、躲避盤，20日前可報名。
蔡良闊生前熱愛運動，100公尺賽跑常跑第1名，喜歡籃球、自行車，還是羽球校隊，4年前，蔡15歲國二那年，突然高燒不退，覺得骨頭痠痛，發病前毫無徵兆，從驗出白血病到過世，僅短短2天，令家人措手不及。
蔡良慶目前擔任嘉義縣市體育會青少年體育委員會總幹事，「過去都是辦冬、夏令營、研習較多，如今有機會辦比賽，想用弟弟的名字，當作一個紀念」，「弟弟幾乎什麼運動都做過，曾在他的遺物中找到一只飛盤」。
蔡邀去年世界盃冠軍-屏東代表隊，加入嘉義隊伍，選手表現精彩可期，躲避盤項目需9至15人組隊參賽，規則類似躲避球，但可敲擊頸部以上，躲避盤材質軟，就算幼兒園孩童被敲到也不會哭，蔡歡迎各年齡層民眾參賽。
良闊盃25日於東石鄉三江國小、福靈宮農漁藝文活動中心登場，當天提供摸彩、免費海產粥，中華骨髓移植關懷協會設攤宣傳，華山基金會爺奶表演，擔任活動形象大使的東石撥蚵正妹蔡亞青，當天將陪民眾一起玩飛盤。
(中時)
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