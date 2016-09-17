颱風來時出國玩 宜蘭南澳鄉長遭議論
颱風馬勒卡侵襲台灣東北，部分宜蘭縣南澳鄉民今天在國軍協助下，預防性撤離，但當地鄉長薛秋花卻出國旅遊，引發議論。鄉公所說，有職務代理制度，不影響防救災。
薛秋花今年才因有人向宜蘭縣選舉委員會提議罷免，經縣選委會審議後，罷免案宣告成立，之後於8月底舉行投票。由於當時投票率未過半，罷免案沒有通過。在這次颱風馬勒卡來襲時，她又成為爭議人物。
有媒體報導，颱風馬勒卡侵台，位於山區的南澳鄉雖沒有傳出災情，但鄉民今天在國軍協助下，已陸續撤離家園。在風雨交加之際，南澳鄉公所卻不見大家長薛秋花身影，原來她因私人行程13日就前往泰國旅行，引發鄉親反彈。
鄉公所澄清，薛秋花確實出國，13日出發，今天就會回國。鄉長職務有代理人制度，不影響防救災。
薛秋花也在個人臉書強調，每逢颱風，中央氣象局發布陸上警報時，南澳鄉災害應變中心必隨同警察、消防局、國軍官兵，針對土石流警戒區，做預防性或強制性撤離，而非「撤村」，請媒體報導勿誤導人民，引起恐慌。1050917
(中央社)
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