劉嘉玲霸喊「跟我跳舞」 張繼科害羞僵了

劉嘉玲邀張繼科共舞。（圖／翻攝自秒拍）

劉嘉玲和張繼科跳舞，張繼科害羞不已。（圖／翻攝自秒拍）

劉嘉玲在節目中與張繼科跳舞。（圖／取自微博綜藝微博）

劉嘉玲日前參與大陸實境節目《我們來了（原名：偶像來了）》第二季，最新一集節目中找來奧運好手孫楊、張繼科陪幾位女神玩樂，當一行人在體驗露營、開晚宴的樂趣時，霸氣的劉嘉玲忽然神來一筆，點名喊：「張繼科，跟我跳舞！」之後還主動把張繼科手攬在自己脖子上，讓張繼科當場害羞不已。

50歲的劉嘉玲這次趁節目機會，與趙雅芝、莫文蔚、陳喬恩等人產生好友情，新一期的節目中，更與來賓孫楊、張繼科有不少互動的機會，個性直爽的劉嘉玲，還在晚宴上突然邀請張繼科共舞，讓28歲的他當場有些不知所措，眾人則在一旁笑翻。

見張繼科愣住，身為大前輩的劉嘉玲便主動拉起張繼科的手攬住自己脖子，並將手放在張繼科腰上，然後隨著音樂搖擺，之後又揪孫楊跳舞，網友笑稱：「wuli（我們）科科好害羞喔！」、「梁朝偉已在趕來的路上」。

(中時電子報)