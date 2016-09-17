颱風馬勒卡過境 台東吹焚風

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颱風馬勒卡外圍環流影響，台東今天中午過後吹焚風，最高溫度攝氏36.1度，下午4時過後逐漸減緩。

雖然台東在馬勒卡颱風影響範圍，不過，上午8時過後就不再下雨，偶而出現陣風，中午過後民眾開始感覺到悶熱，嘴脣乾燥。

中央氣象局台東氣象站表示，中午12時過後，受到沉降氣流影響，台東開始出現焚風現象，下午3時11分溫度最高36.1度，接著開始下降，下午4時過後焚風現象逐漸減緩。1050917

(中央社)