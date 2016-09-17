陸新人婚禮 互贈黃金蟒代替婚戒

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大陸吉林省吉林市一對新人昨天舉行婚禮。特別的是，這對新人交換的不是婚戒，而是2條黃金蟒。

綜合大陸中華網等媒體報導，新娘在婚禮贈送一條逾15公斤的雌性黃金蟒送給新郎；新郎則送給新娘一條30多公斤重的雄性黃金蟒作為新婚禮物。

婚禮上，兩條黃金蟒吐著蛇信（蛇的舌頭）纏繞在兩位新人的頸上，如同兩條特殊的金項鍊。

報導指出，新郎吳劍鋒和新娘姜雪都是動物保護志工，家裡飼養了許多珍稀的蜘蛛、蜥蜴、蟒蛇、鳥類等動物，並且多次救助受傷的動物。1050917

(中央社)