陸導演流亡香港 雨傘運動新作登雄影

流亡香港的中國大陸導演應亮，以新片「9月28日．晴」回應雨傘運動，這是他逃離中國後首度在香港的創作，該電影將在今年高雄電影節上映。

高雄電影節今天公布最新片單「應亮導演專題」與導演陳耀成的新作「撐傘」，以兩名導演的視角，凝望香港雨傘革命後的社會變遷。

2014年的雨傘運動以清場結束，部分抗議人士遭捕，一場經歷79天的大型社會運動，雖急速告終，卻對這兩年的香港社會產生不小影響。以「撐傘」為號召的候選人進入議會政治，電影「十年」拿下金像獎最佳影片帶來市民劇烈迴響，獨立導演亦紛紛投入相關議題的創作，是97後香港電影最富蓬勃創作力的時代。

流亡香港的中國導演應亮，以新片「9月28日‧晴」回應雨傘運動，這是他逃離中國後首度在香港的創作，以參與佔領的女孩在運動最膠著之際，回家探望獨居父親的日常影像，為爆發激烈衝突的「9月28日」寫下簡潔詩意的紀念文。

應亮曾說，「每個人都有自己的方式和一個地方連接並落地，有人是通過結婚或做什麼事，我是通過電影。」應亮也將攜片來台，與台灣觀眾面對面分享創作想法，並帶來香港「雨傘世代」影像運動的第一手觀察。

高雄電影節的「應亮導演專題」還包括遭中國政府禁演、獲得盧卡諾影展最佳導演獎的「我還有話要說」，取材自真實社會事件「楊佳襲警案」，全片拍攝完成後，正在剪輯後製之時，導演與妻子家人便遭審問，也因此成為流亡香港的獨立影人。

另外，首部作品「浮世戀曲」即一鳴驚人的香港導演陳耀成，遊走於紀錄與劇情創作之間，70年代投入香港學生運動，被視為「火紅世代」的代表導演之一。繼「浮世戀曲」呼應六四運動、「吳仲賢的故事」遠望香港學運，最新紀錄作品「撐傘」則是他對雨傘年代的回應。

高雄電影節將於10月21日至11月6日於高雄圖書總館、電影館、in89駁二電影院、正港小劇場登場，並增加「雄影短片節」10月25日至10月31日於台北光點華山電影館舉行。更多相關資訊與片單可上高雄電影節官網或臉書粉絲團查詢。1050917

(中央社)