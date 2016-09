分享八角哲學 江振誠魅力無法擋

新加坡米其林指南,台灣出生的名廚江振誠的餐廳獲二星,他今天首度在新加坡舉行「八角哲學」分享會,向旅星台商及粉絲們闡述對美食的堅持、熱愛與執著。

新加坡台北工商協會和青商會今天下午邀請江振誠分享八角哲學。

他說,「八角哲學」乍看之下很抽象,他希望把極致餐飲概念,變成是最簡單的方式,不是讓它複雜化,因此菜單上只寫著8個單字,各自代表不同元素,進而衍生出8道菜。

江振誠除細數自己「Restaurant ANDRE」餐廳的心路歷程外,也表示自己是在士林出生,並在士林夜市長大,從小到大的記憶都是在士林夜市。

他認為,沒有東西是做不出來的,端視有否用心,清楚傳達每一個創作背後的起心動念,所有遇到的困難都是一個過程,也是應該付出的代價。

因此,江振誠說,他每天都要「think who we are」(思考我們是誰)、「believe what we do」(對自己所為有信心)和「embrace where we go」(無入而不自得)。

新加坡台北工商協會會長陳正旻、青商會長王亭文並代表頒贈禮物及銀盾。今天分享會中,同樣備有甫獲「2016新加坡最佳可頒麵包」、由來自台灣的麵包主廚張文勇製作的麵包,以及「我愛台妹」的珍珠奶茶,讓旅星僑界一解思鄉情懷。

江振誠的「八角哲學」共涵蓋鹽(salt)、質(texture)、憶(memory)、純粹(pure)、風土(terroir)、南法(south)、工藝(artisan)及獨特(unique)8個創意元素。

第一本「新加坡米其林指南」公布,江振誠旗下餐廳「Restaurant ANDRE」獲二星。1050917

(中央社)