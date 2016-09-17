分享八角哲學 江振誠魅力無法擋

新加坡米其林指南，台灣出生的名廚江振誠的餐廳獲二星，他今天首度在新加坡舉行「八角哲學」分享會，向旅星台商及粉絲們闡述對美食的堅持、熱愛與執著。

新加坡台北工商協會和青商會今天下午邀請江振誠分享八角哲學。

他說，「八角哲學」乍看之下很抽象，他希望把極致餐飲概念，變成是最簡單的方式，不是讓它複雜化，因此菜單上只寫著8個單字，各自代表不同元素，進而衍生出8道菜。

江振誠除細數自己「Restaurant ANDRE」餐廳的心路歷程外，也表示自己是在士林出生，並在士林夜市長大，從小到大的記憶都是在士林夜市。

他認為，沒有東西是做不出來的，端視有否用心，清楚傳達每一個創作背後的起心動念，所有遇到的困難都是一個過程，也是應該付出的代價。

因此，江振誠說，他每天都要「think who we are」（思考我們是誰）、「believe what we do」（對自己所為有信心）和「embrace where we go」（無入而不自得）。

新加坡台北工商協會會長陳正旻、青商會長王亭文並代表頒贈禮物及銀盾。今天分享會中，同樣備有甫獲「2016新加坡最佳可頒麵包」、由來自台灣的麵包主廚張文勇製作的麵包，以及「我愛台妹」的珍珠奶茶，讓旅星僑界一解思鄉情懷。

江振誠的「八角哲學」共涵蓋鹽（salt）、質（texture）、憶（memory）、純粹（pure）、風土（terroir）、南法（south）、工藝（artisan）及獨特（unique）8個創意元素。

第一本「新加坡米其林指南」公布，江振誠旗下餐廳「Restaurant ANDRE」獲二星。1050917

(中央社)