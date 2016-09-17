縣市訪陸 朱立倫：持續兩岸城市交流
新北市長朱立倫今天針對部分縣市正副首長赴大陸訪問表示，不管兩岸關係再怎麼演變，雙邊民間的交流或地方城市的交流一定要持續。
新竹、苗栗、南投、花蓮、金門等國民黨和無黨籍縣市正副首長應中國大陸國台辦之邀赴中國大陸參訪，新北市政府由副市長葉惠青今天率員前往，預定20日返台。
朱立倫表示，新北市是台灣第一大城市，非常重視兩岸間的經貿關係、農業的合作以及觀光旅遊，希望透過這次交流，希望能夠有更多的經貿未來的一個投資、農業的合作以及觀光旅遊上面能夠更順暢一些。
葉惠青也表示，今天前往大陸訪問，各縣市代表走各自行程，僅拜會官方行程會一起出席，他將走訪各產業並希望兩岸產業能建立對接平台。1050917
(中央社)
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