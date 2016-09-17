陸釋放加國公民後 李克強將動身訪加
被指控從事間諜活動和竊取國家機密的加拿大公民高凱文（Kevin Garatt）近日獲釋已從大陸返回加拿大。中國大陸國務院總理李克強21日至24日將到加拿大進行國事訪問。
中國與加拿大近來不斷互釋善意，加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）8月31日在北京宣布，加拿大正式申請加入亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行），並成為首個申請加入亞投行的北美國家。
涉嫌從事間諜活動在中國大陸遭羈押2年的加拿大公民高凱文隨後於9月中旬獲釋，並順利返回加拿大。外界認為，這對加國總理杜魯道（Justin Trudeau）而言是一次外交勝利。
中國大陸與加拿大14日先後發布李克強將赴加拿大訪問的消息。中新社報導，中國大陸外交部副部長李保東表示，這是中國大陸總理13年來首次訪加，體現了中國政府對進一步促進中加關係的重視。
杜魯道則宣布了具體行程，在李克強21日至24日到訪期間，雙方將舉行會談等。
杜魯道8月底才到中國大陸進行國事訪問並出席9月初在杭州舉行的20國集團（G20）峰會。不到半個月時間，中加總理將實現互訪並迎來第二次會面。輿論認為，兩國關係進入「迅速回暖期」。1050917
(中央社)
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