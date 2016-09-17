颱風馬勒卡襲台 影響桃機上萬旅客

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受馬勒卡颱風影響，桃園機場截至今天下午4時，影響客、貨機起降共68班；其中以陸籍航空取消航班為多數，影響旅客約1萬2800人。

桃園機場公司今天表示，截至下午4時，共計影響68架次航班，包括客機取消39班、延遲25班，貨機取消4班。

機場公司表示，以桃園機場每日出入境航班平均為570班計算，本次受影響航班占總航班數11.9%，又以陸籍航空為多數。

桃園機場下午風速約為每小時12浬，能見度4000公尺，天氣為陣雨。呼籲旅客搭機前務必再向航空公司確認班機最新動態。1050917

(中央社)