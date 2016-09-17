盧曉晴衝上第一 瞄準本季第2冠
台灣高球女將盧曉晴參加日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）東海菁英賽第2輪抓10鳥、飆出日巡生涯單輪最佳63桿成績，兩天總桿數128桿（-16），與南韓女將全美貞並列第一。
東海女子菁英賽總獎金8000萬日圓，共打3輪、54洞，盧曉晴首輪繳出65桿，排進領先群，今天手感更好，前9洞抓6隻小鳥，第10洞起又再連4鳥進帳。
盧曉晴單輪63桿是在日巡賽個人生涯最佳成績，繼開季3月在沖繩的大金蘭花盃奪冠之後，有機會拿下本季第2座日巡賽冠軍。
同樣參賽的台灣選手姚宣榆以135桿並列第5、蔡佩穎142桿並列49名，而劉依貞146桿遭到淘汰。1050917
(中央社)
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