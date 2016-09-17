老蕭為毛小孩奔波　颱風天坐狗籠相伴

老蕭陪愛犬們坐在籠子裡。（讀者提供）

老蕭陪愛犬們坐在籠子裡。（讀者提供）

老蕭陪愛犬們坐在籠子裡。（讀者提供）

蕭敬騰（老蕭）原訂今出席公益活動，因「馬勒卡」颱風來襲而取消，但「獅子合唱團」的電台通告照常進行，忙宣傳新專輯的他，下午趁通告前送愛犬們去看醫生，未料狗兒們一到醫院便開始焦慮，他爬進籠子陪伴毛小孩，等牠們冷靜後才趕去上節目，通告結束再到獸醫院接牠們，非常忙碌。

老蕭愛動物成癡，常低調幫助流浪貓狗，為善不欲人知，更曾經擔任「狂犬病防治愛心推廣大使」，極力幫助動物。他家中飼養的貓狗以前都是可憐的流浪動物，遇見老蕭後改變了牠們的一生。

(中時)