陳金鋒引退賽是否先發 洪總說一定會排他
Lamigo桃猿明將舉行陳金鋒引退儀式，焦點人物陳金鋒近期因受傷勢困擾，9日重返一軍後，僅在15日上場代打，2打席沒有安打，不過靠著滿壘時選到保送，添下1分打點，總教練洪一中表示，明天是他的日子，相信他一定會準備好，先發上場。
今原定在桃園舉行的犀猿戰，卻因馬勒卡颱風攪局，延至明日舉行雙重戰，陳金鋒能否上場，也成為球迷矚目焦點，洪總說，雖然還沒有跟陳金鋒講過，知道他身體有些傷，不過明天是屬於他的日子，沒有意外一定會讓他先發。
目前已確定明天晚場的2萬張門票，已全數賣光，「台灣巨炮」陳金鋒也將積極準備，在滿場球迷面前，獻上難得回憶。
(中時電子報)
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