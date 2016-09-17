馬勒卡漸離 18日4時暴風圈脫離陸地

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中央氣象局今天下午指出，馬勒卡颱風持續對台灣東半部、南投及台中以北陸地構成威脅，而颱風暴風圈預計在18日4時脫離陸地、11時脫離近海，民眾得多加留意。

中央災害應變中心下午舉行馬勒卡颱風第5次工作會報。針對民生用電狀況，經濟部指出，受馬勒卡颱風影響，截至今天下午2時30分止，曾停電的全國戶數為6618戶、已修復6368戶，待修復250戶，停電區域分別為南投、花蓮與宜蘭縣，預計今天可以修復完成。

經濟部提醒，到下午2時止，霧社水庫等5座水庫、攔河堰，進行調節性放水，自由溢流的為南化水庫，供水單位則要注意南勢溪、集集攔河堰等有原水濁度升高情況。

中央氣象局指出，截至下午3時，馬勒卡颱風以每小時12公里速度，向北轉北北東進行，預估在18日4時，暴風圈將脫離陸地、同日11時暴風圈將脫離近海。

中央災害應變中心表示，截至下午4時止，各地尚無人員傷亡，新北市等4個縣市也進行預防性疏散撤離2788人，而高雄市政府向中央申請支援39輛抓斗車、鏈鋸47部，目前抓斗車還差20多輛。國軍也應金門縣政府要求，增派C-130H運輸機6架次協助運送救災支援人力及機具。

內政部長葉俊榮要求，環保署與交通部要妥適處理金門與高雄發生的船隻漏油汙染海域事件，對於高雄市向中央提出的抓斗車需求缺口，要盡可能調度資源給予協助。1050917

(中央社)