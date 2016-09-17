中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

颱風攪局 鋒哥漢白玉雕像揭幕延至明天

中時
點閱29
我要評比
2/10
颱風攪局犀猿明日雙重賽　鋒哥漢白玉雕像揭幕延至明天
馬勒卡颱風來襲，造成雨勢過大，17日舉行桃猿Lamigo對義大犀牛三連戰第二場順延至18日舉行。（陳怡誠攝）
颱風攪局犀猿明日雙重賽　鋒哥漢白玉雕像揭幕延至明天
原訂陳金鋒漢白玉雕像揭幕儀式也因雨順延一天，球團開放球場讓球迷進場搶購陳金鋒專屬紀念品。（陳怡誠攝）
颱風攪局犀猿明日雙重賽　鋒哥漢白玉雕像揭幕延至明天
球迷進場搶購陳金鋒專屬紀念品。（陳怡誠攝）
颱風攪局犀猿明日雙重賽　鋒哥漢白玉雕像揭幕延至明天
球團開放球場讓球迷進場參觀陳金鋒各階段棒球生涯特展。（陳怡誠攝）
颱風攪局犀猿明日雙重賽　鋒哥漢白玉雕像揭幕延至明天
球團精心布置陳金鋒在中職百轟落點圖讓球迷回顧「鋒炮傳奇」。（陳怡誠攝）
颱風攪局犀猿明日雙重賽　鋒哥漢白玉雕像揭幕延至明天
陳金鋒照正常作息訓練，僅在空擋走至休息室外觀看降雨情形。（陳怡誠攝）

馬勒卡颱風來襲，造成雨勢過大，17日舉行桃猿Lamigo對義大犀牛三連戰第二場順延至18日舉行，鋒哥漢白玉雕像揭幕延至明天。

(中時)

關鍵字：鋒哥颱風漢白玉雕像馬勒卡
點閱29
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。