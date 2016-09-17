從i4騙到i7plus 出獄詐欺犯連朋友也騙

32歲涂姓男子是詐欺慣犯，專門用假iphone賣家身分，收錢不出貨詐騙。昨i7上市，他又詐騙得手。（摘自網路）

多項詐欺前科的涂姓男子，詐騙經歷一籮筐，5年前開始以假賣家手法，兜售iphone手機，收錢卻不出貨詐財。日前劉姓男子轉帳3萬元給涂，當作14支iphone7訂金；昨新機上市，劉發現涂失聯，才驚覺報案。他氣憤說，知道涂剛因詐欺案服刑出獄，沒想到連朋友的錢也騙！

警方表示，這是iphone7首起網購詐欺案，提醒民眾注意，還是面交、貨到付款較為保險。

32歲涂姓男子誆稱自己經營通訊行，有管道能向電信商免排隊購得iphone新機。其殯葬業的劉姓友人誤信他出獄後改過向善，在本月7日凌晨蘋果公司公布發售iphone7時，他立即以微信聯繫涂，表示要購買5支i7與9支i7plus，14支總價43萬餘元。

涂在14日向劉催訂金貨款，劉網路轉帳3萬元給他，並約定昨新機上市的傍晚，在台北市東區的通訊賣場交貨，付清尾款40餘萬。

16日傍晚，劉與友人在賣場遲遲等不到涂男，傳簡訊驚覺被封鎖，想起他曾因詐欺被關，才醒悟：「他連朋友也騙！太可惡了！」

劉在晚間8時許至中山警分局報案遭詐欺，將轉由刑責區分局偵辦。警方初步調查，涂5年來從iphone4騙到iphone7plus；網路搜尋他名字，一堆網友公布其詐騙惡行，豈料自己朋友卻相信他，難逃被騙命運。

(中時)