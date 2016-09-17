印媒評論：印台簽航空協定 增戰略深度

我要評比

印度時報部落格網站近日刊登一篇評論指出，印度與台灣簽署航空服務協定及農業合作備忘錄是極有意義的發展，尤其簽署航空協定將提升印台的連結，提供戰略深度嘉惠雙方。

這篇由「印度時報」（Times of India）資深編輯高許（Rudroneel Ghosh）撰寫的評論文章指出，由於印度承認「中華人民共和國」北京政府，因而與在台北的中華民國（台灣）沒有正式外交關係。

但文章強調，台灣的政治演變與共產黨轄下的中國大陸截然不同，台灣有蓬勃的民主政治，許多政黨、公民社會團體和勇於發聲的活躍人士，因此雖然大陸的北京政府受世界多數國家承認，但大部分台灣年輕人視自己為台灣人而非中國人。

在這種情況下，文章指出，台灣的國際外交空間很小，參與國際論壇常需依北京所設條件，導致台灣出現兩種路線，一是國民黨代表的一派，認為應與大陸基於「九二共識」共同建立合作架構，擱置政治歧見及主權爭議。

文章說，另一派則是認為台灣前途應自行規劃，不應凡事皆由中共決定的民進黨，在黨主席蔡英文贏得大選擔任總統後，台灣以「新南向政策」尋求多元外交關係，並期盼在這個架構下提升與印度關係。

台印新簽署的航空服務協定和農業合作備忘錄，就是在上述背景下雙方提升關係的進展。

文章認為，這是提升印度與台灣連結的一大步，尤其是航空服務協定對加強雙邊民眾與商業聯繫，極具重要性。

這篇文章指出，雖然印度與台灣間相互瞭解仍有隔閡，對彼此瞭解不多，但要增加商務往來、加強互惠關係，這方面必須做一些改變。

文章強調，印度與台灣的關係可為新德里和台北提供戰略深度，對北京亦然，這正是為何印度與台灣新簽署的航空服務協定能嘉惠雙方。1050917

(中央社)