颱風損農作 台南綠委爭補助

颱風莫蘭蒂過境造成台南市農作物受損頗為嚴重，民進黨立法委員陳亭妃、王定宇今天都邀請官員勘災，盼相關單位協助解決農民燃眉之急。

陳亭妃表示，莫蘭蒂在中秋節大鬧南台灣造成嚴重農損；根據行政院農業委員會統計，全國農牧業產物及其設施等估計損失總計新台幣7億2216萬元。其中，台南市更為全台五大農損災區之一，稻米、香蕉、網式木瓜、甘蔗等作物都受到重創，損失大約1686萬8000元。

她說，許多農民個別的受損面積都超過20%，完全符合「農業天然災害救助辦法」內的救助規定。農糧署已同意用個案認定的方式協助農民，希望盡快由區公所彙整通報，農委會相關單位就會立即辦理相關會勘，確認之後進行農損補助。

王定宇今天則是與歸仁區大潭、武東、沙崙等地農民會勘風災損害。他說，莫蘭蒂的強風造成歸仁地區即將收成的經濟作物，如芭樂、西瓜、番茄、棗子等水果受損嚴重，農民欲哭無淚。

王定宇指出，今年因為年初寒害，已經在5月份造成延遲性農損；而9月初台南地區又豪雨成災，加上颱風接連來襲，歸仁地區的農業災害損失已超乎預期。將要求農政單位盡速會勘農損狀況，依農業天然災害救助辦法啟動後續救助機制，從寬認定，拯救農民生計。1050917

(中央社)