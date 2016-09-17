清除土石流 阿里山森鐵18日復駛
阿里山森林鐵路22.3公里處，因下大雨有土石流，森鐵今天停駛，土石已於中午清除，預計明天上午恢復行駛。
颱風馬勒卡來襲，帶來明顯雨勢，尤其是嘉義山區降下豪雨，今天直到下午5時累積雨量前5名都是嘉義山區，包括阿里山鄉、竹崎鄉、番路鄉，以竹崎鄉石磐龍累積雨量236毫米最高，其次是阿里山國小225.5毫米。
阿里山森林鐵路管理處表示，嘉義山區豪雨，阿里山森鐵嘉義到奮起湖路段的22.3公里處，於上午6時54分，傳出下大雨造成邊坡滑落土石流覆蓋鐵軌，因此，本線今天停駛。
阿里山森鐵管理處指出，阿里山森鐵在阿里山森林遊樂區行駛的神木及沼平支線，因阿里山地區於下午2時30分的累積雨量已超過200毫米，也停駛。
阿里山森鐵管理處說，森鐵的土石流已於中午清除完畢，預計明天本線及支線可以恢復行駛；有關列車停駛退票及退費或改乘等票務資訊，可電洽阿里山森林鐵路嘉義售票處，或者是沿線的北門、奮起湖及阿里山等車站查詢。
因應颱風莫蘭蒂，阿里山森林鐵路本線（嘉義至奮起湖）14、15日停駛2天，自昨天上午8時起恢復正常營運，不料，今天又因土石流影響停駛。1050917
(中央社)
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