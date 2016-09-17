印尼亞齊海嘯留學生 來台十年苦讀變教授

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2004年印尼大海嘯發生後，受到民間單位資助來台留學之一的尤澤深，抓住機會苦讀，從環球科大生技系讀到中興大學生技系畢業，如今被環球科大網羅擔任助理教授。（周麗蘭攝）

印尼亞齊市2004年大海嘯的隔年，菩提心基金會與環球科大合作送14名學生來台留學，其中之一的尤澤森抓住機會苦讀，讀完4年大學，又考上中興大學生技碩士班、博士班，環球科大這學期網羅他回「母校」擔任助理教授。

尤澤深在環球當學生期間就是知名人物，還帶著濃濃學生氣息的他今年回母校任教，有些師長們不知道，問他「欸你畢業了嗎？」

亞齊大海嘯後，包括尤澤森來自棉蘭、亞齊市、峇里島的14名印尼學生因禍得福來台留學，分別就讀環管系、生技系、公關系、餐旅系，也是環球第一批國際生。

這批海嘯留學生大學畢業後返國就業，尤澤深除外，他在台讀了10年書：環球生技系4年、中興大學生技系碩士2年、中興大學博士3年半，去年回印尼工作。

尤澤深苦讀取得博士學位，環球創辦人許文志對他印象深刻，建議校方找他回來任教，他的專業農產保鮮、採收後處理不僅是台灣所需，追夢精神也足以作為學弟妹的榜樣。

尤澤深來台時中文還不大行，現在流利得像台灣人，他謙虛說來台讀了10年書也是誤打誤撞，心得是師父引進門修行在個人，老師指導知識，學生要自己下功夫分析。

環球科大今年正式聘請尤澤深擔任助理教授，每周13堂課，除了生技課程外，他兼教印尼傳統文化、語言。該校的溫網室、玻璃溫室也交由他主導實驗，首批已培育出特殊品種木瓜苗。

(中時)