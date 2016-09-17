史上最大幅度 中職修訂自由球員條文

中信兄弟林智勝（如圖）與鄭達鴻行使自由球員權利後，促使中職大幅修改規章。（中時資料照片，張鎧乙攝）

我國旅日職棒火腿隊球星陽岱鋼今年季後將行使自由球員權利，他想進軍美國大聯盟，其實中職今年也將自由球員制度（FA）進行大幅度的修訂，有利球員未來的生涯規畫，號稱中職史上最大規模的規章變革！

中職坦承中職規章已經20多年沒有重大修改，以往也只是小幅度的修訂，今年中職參考美國、日本職棒的規範，中職會長吳志揚指出，其實今年中職做了史上最大幅度的規章修正，至少修訂20多項條文。

尤其影響球員權益利最大的「自由球員」制度，吳志揚表示：「光是自由球員部分就有10幾條項目做了修改，主要是以往的條文沒用過，今年要使用時，發現引用的條文卻是『怪怪的』。」

目前外傳修改後的條文有「自由球員制度維持年資滿9年才取得自由球員資格，但新增就讀大學滿4年以上之球員，年資滿8年可取得資格、並且此規定包含現役球員，將在2017年季後開始適用。」

吳志揚認為，自由球員內容增修採取大幅度的改變，最主要的重點是「球員更能掌握自己對於未來的生涯規畫」。中職球員工會一直抗議無法與中職協談規章的修訂，吳志揚解釋，規章的修訂權利屬於常務理事會，所以球員工會無法參與。

(中時電子報)