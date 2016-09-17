FBI帥哥翻供切割經紀人「喇舌小模沒收錢」

鄧佳華翻供！稱陳薇薇沒收錢拍片。（取自鄧佳華臉書）

網路紅人「FBI帥哥」鄧佳華，過去曾惹出威脅要在總統府前放炸彈等爭議行為，近日又因為在臉書PO出與小模陳薇薇激情喇舌影片，掀起輿論關注，甚至爆出陳薇薇疑似收直播平台的錢炒作。但鄧佳華說詞反覆，今日再度澄清陳薇薇並沒收錢拍片，更切割一直為他發言的經紀人許東華，稱許對方當時不在場，兩人也沒經紀約。

鄧佳華在網上PO出喇舌片，讓影片女主角陳薇薇幾近崩潰，痛哭向另一名網紅T妹表示「被陷害」，之後網上又爆出鄧佳華與經紀人許東華的對話截圖，指陳薇薇疑似收取直播平台老闆的錢，配合演出。鄧佳華也向媒體表示，老闆慫恿完兩人喇舌後，還拿出一疊錢給陳薇薇。

不過鄧佳華今日又突然翻供，在臉書表示：「是我提議要跟薇薇拍喇舌的影片，她並沒有收任何錢，影片也只是薇薇配合我在演戲，希望大家不要誤會薇薇了。」更稱與許東華沒經紀約，對方當時不在現場，不了解事情來龍去脈，也將２段喇舌影片全刪除。

(中時電子報)