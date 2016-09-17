中和傳獼猴鬧中秋 颱風天下山乞食
新北市動保處表示，中和區有民眾今天上午在路旁發現猴子四處覓食的難得畫面；初步研判是馬勒卡颱風風雨打落果實，迫使原在山林中的獼猴下山覓食。
新北市動保處指出，中和區有民眾在住家附近馬路旁的一棵樹上發現1隻約台灣獼猴，這隻獼猴甚至在住家附近四處遊蕩翻找食物，甚至不怕生,見到民眾還會不時發出嘶吼聲並以各種動作向住戶乞討。
有民眾不忍獼猴挨餓，拿蘋果和麵包放在樹下，小獼猴一溜煙爬到樹下拿取蘋果啃食，甚至還想跟著小朋友回家，動保處獲報立即派員前往現場處理，根據目擊民眾形容研判應是年約1歲的幼年公獮猴。
動保處表示，台灣獼猴為台灣特有種屬保育類動物，食物來源多取自天然的植物嫩莖果實、昆蟲等，屬於雜食性、群體生活的野生動物。這次會在都會區出現，可能因颱風天吹落果實而跑下山到社區向人乞食，吃飽後又跑回山上。
為避免獼猴因乞食而傷人,且獼猴身上可能潛藏與人類共通傳染病源，動保處表示，已在現場架設誘捕籠並向住戶宣導垃圾不落地，避免獼猴流連人類食物再次下山侵入民宅。1050917
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。