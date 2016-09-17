中和傳獼猴鬧中秋 颱風天下山乞食

新北市動保處表示，中和區有民眾今天上午在路旁發現猴子四處覓食的難得畫面；初步研判是馬勒卡颱風風雨打落果實，迫使原在山林中的獼猴下山覓食。

新北市動保處指出，中和區有民眾在住家附近馬路旁的一棵樹上發現1隻約台灣獼猴，這隻獼猴甚至在住家附近四處遊蕩翻找食物，甚至不怕生,見到民眾還會不時發出嘶吼聲並以各種動作向住戶乞討。

有民眾不忍獼猴挨餓，拿蘋果和麵包放在樹下，小獼猴一溜煙爬到樹下拿取蘋果啃食，甚至還想跟著小朋友回家，動保處獲報立即派員前往現場處理，根據目擊民眾形容研判應是年約1歲的幼年公獮猴。

動保處表示，台灣獼猴為台灣特有種屬保育類動物，食物來源多取自天然的植物嫩莖果實、昆蟲等，屬於雜食性、群體生活的野生動物。這次會在都會區出現，可能因颱風天吹落果實而跑下山到社區向人乞食，吃飽後又跑回山上。

為避免獼猴因乞食而傷人,且獼猴身上可能潛藏與人類共通傳染病源，動保處表示，已在現場架設誘捕籠並向住戶宣導垃圾不落地，避免獼猴流連人類食物再次下山侵入民宅。1050917

(中央社)