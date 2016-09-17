議長宋瑋莉下廚 基隆防災中心加菜

我要評比

基隆市議長宋瑋莉今天中午特地前往災害應變中心慰勞進駐人員，並親自下廚端出熱騰騰的家常菜，為值班人員補充元氣。

因應颱風馬勒卡逐漸逼近，基隆市災害應變中心從昨天晚間8時起一級開設，宋瑋莉中午11時多拎著一袋袋的食材來到災害應變中心，隨後走進廚房捲起袖子，手腳俐落地開始炒菜。

不到半小時，冒著熱氣的菜餚陸續端上餐桌，有熱炒透抽、鹹蛋苦瓜、紅菜、海帶絲、干貝、花枝丸、鮭魚、紅燒牛腩、香菇炒肉絲及魚丸湯等，陣陣香氣撲鼻而來，值班同仁也跑到廚房一探究竟，紛紛大讚宋瑋莉的好手藝。

宋瑋莉說，值班人員十分辛苦，整晚不眠不休地堅守崗位，為基隆市民的安危把關，為感謝大家的辛勞，才會想親自準備幾道家常菜，為大家打氣兼補充元氣。1050917

(中央社)