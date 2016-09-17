未受颱影響 西子灣擱淺漁船油污快清光

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不受馬勒卡颱風來襲影響，西子灣擱淺漁船油污清除工作順利，原受污海面今天僅剩零星油花；仍擱淺西子灣的兩艘漁船也展開船艙殘油抽油作業，將於10天內完成，再展開船體移除。

莫蘭蒂颱風來襲，4艘漁船擱淺西子灣造成油污外洩污染，海巡署下午到場空拍顯示，現場原約100乘200公尺的海面油污僅剩餘零星油花。

因應馬勒卡颱風過境天候可能的變化，台灣港務公司說，已於擱淺西子灣的兩艘漁船船身外佈設兩道攔油索防護；目前海面殘留油污僅剩餘圍設於「順天606號」攔油索內的少許殘油及岸際間殘油。

港務公司表示，今天有上百人投入油污清除工作，港務公司人力及機具一併投入清除工作，依空拍照片顯示，岸際及船邊水面油污已於下午完成清除，後續針對少許殘留消波塊上的油漬，進行噴灑清洗，並持續進行監控防範油污擴散。

港務公司說，「順天606號」漁船尚有60公秉甲級柴油，下午已進行水刀船身切割作業，將進行船艙抽油作業；「永興發168號」還有60公秉航空油及350公秉甲級柴油，船舶已進行船底油艙鑽孔，稍晚也可展開船體殘油抽除工作；兩艘漁船目標於7至10天內完成燃油抽除工作。

「順天606號」及「永興發168號」漁船因船身半傾斜水中，抽油作業難度高，港務公司要求船主積極研議各種可行方案儘速完成殘油抽除作業，作業期間並要求船身確實佈放攔油索及吸油棉索阻隔，確保不造成二次污染。

港務公司明天將召集相單位開會商討移除這兩艘擱淺漁船船體事宜。

另外，昨天拖至前鎮漁港的兩艘擱淺漁船，船公司持續對「富冠606號」漁船進行抽油作業，截至下午3時止已抽除20公秉，尚餘210公秉，預定明天中午抽除完畢，海洋局也安排輪值人員至前鎮漁港現場監看抽油作業，並於岸際放置除油應變物資；另1艘「富冠707號」漁船則一切正常，安全無虞。1050917

(中央社)