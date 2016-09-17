澳門貓熊取名健康 網友卻票選貪汙

我要評比

澳門政府今天公布新生雙胞貓熊的名字：健健、康康，但命名過程中出現風波。有媒體不滿澳門政府掌握命名主控權，自行在網上舉辦貓熊命名，最後眾多網友竟選出貪貪、汙汙兩個名字。

中新社報導，澳門民政總署於8月8日啟動「大貓熊寶寶名字齊齊想」活動，在澳門居民中為貓熊寶寶徵集名字。截至活動結束的8月31日，主辦單位共收到3587份合格的參加表格，收集到不重複的名字組合1718對。

最後澳門政府選出健健、康康為雙胞胎貓熊寶寶的新名字，2名提名者將獲得現金澳門幣5000元獎金及紀念品。

不過，新澳門學社旗下的媒體「愛瞞傳媒」在票選活動前就提出批評，愛瞞認為，澳門政府拒絕按先例由公眾投票決定貓熊命名，雖然接受社會公開提名，但最終命名卻長官定奪，製造社會參與假象。

愛瞞因此自行主辦「貓熊BB民間花名全民投票」，共有1024位澳門民眾參與投票，結果在216組提名中，「貪貪」及「汙汙」以561票居首。

愛瞞隨後建議澳門民眾以此做貓熊寶寶的民間「花名」。澳門網友則笑稱「兩隻貓熊真係慘」、「貪貪同汙汙好，可以反映到政治現象」。1050917

(中央社)