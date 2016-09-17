玩笑尺度超大 吉米金莫二度挑戰艾美獎主持人

吉米金莫第二次主持黃金時段艾美獎頒獎典禮。（圖／Starworld提供）

麥特戴蒙被吉米在節目中調戲多年後，２人乾脆上演一場綁架鬧劇。（圖／取材自youtube）

今年艾美獎由吉米金莫(Jimmy Kimmel)所主持，他個人的電視綜藝節目《吉米夜現場》也有入圍，讓頒獎典禮更加緊張有趣。吉米金莫主持了將近14年的脫口秀《吉米夜現場》，好萊塢巨星都是節目常客，他還老愛拿麥特戴蒙（Matt Damon）開玩笑，經常在節目結束時說：「抱歉，麥特戴蒙，我們沒有時間讓你出場了。」有一次真的請到麥特本尊到節目中，吉米在訪談數秒後就立刻對他說「很抱歉，我們又完全沒有時間了。」

吉米在節目上的玩笑尺度向來很大，訪問麥特才不過數秒，就表示節目要結束了，麥特也跟著配合當真假裝生氣，讓觀眾捏了一把冷汗。還有一集吉米金莫在節目中被綁架，麥特客串變成當天的主持人，請來羅賓威廉斯來助陣講笑話。他甚至在訪問美國總統歐巴馬（Barack Obama）時，要歐巴馬大聲唸出推特上對他本人最狠毒的句子，但歐巴馬念完後機智回應：「這就是你能找到最惡毒的句子嗎？」

這些搞笑卻又無傷大雅的節目橋段讓吉米站穩脫口秀主持人的位置，2012年就曾任艾美獎主持人，第二次執主持棒，經歷過無數大場合的他坦言還是會緊張：「其實只要離開我熟悉的攝影棚，多少都會緊張，不管是晚餐宴上舉杯還是主持白宮記者餐會！」已經連續四年入圍卻從未拿獎，是否會為得獎而擔心？他以主持人的身份表示：「比起獎盃，更想看到觀眾的笑容。」第68屆艾美獎19日早上８點 Star World同步直播。

(中時)