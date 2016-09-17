新政府上台未見政績 李富城：只見清算及鬥爭
新政府自520就職上任將近4個月，今「氣象伯伯」李富城在臉書發文表示「天災不斷，人禍橫流！新政府上台，未見政績，只見清算及鬥爭。」並提及高雄路樹因市府未做好監督，導致颱風莫蘭蒂肆虐後損壞1.5萬棵，批「這不叫貪瀆，什麼才叫貪瀆」。
李富城先在臉書發文「天災不斷，人禍橫流！新政府上台，未見政績，只見清算及鬥爭，先清算軍公教，再鬥爭旅遊業，天災一個接一個，只見千瘡百孔，未見如何修補，今年己入秋，隆冬即將來臨，我們要怎樣渡過這個寒冬，完全不見政策，可悲的是我們的領導人，沒了手搞就不知如何應對記者的提問，有句諺語:王小二過年，一年不如一年。今年全民在窮困中渡過，明年呢？我們還要窮，還要更窮，直到民不聊生為止，百姓才會清醒嗎？」
稍晚再度臉書貼上有關高雄路樹根部因被不織布包包住，導致根系無法正常生長影響抓地力，遭遇颱風肆虐，粗估已有1.5萬棵路樹受到全倒、半倒或斷枝等嚴重損壞，凸顯市府公務員未做好監督，讓廠商栽種時便宜行事的新聞。李富城表示「這不是人禍，什麼才是人禍，這不叫貪瀆，什麼才叫貪瀆，這樣沉睡不醒的長官還想當什麼行政院長，一個高雄市都管理成這樣，一旦到了中央，那不是全民糟爛嗎？」
網友紛紛在李富城臉書上留言「蔡英文上任後，有多少災難發生，卻無一人下台！」、「寶島變保倒(保證倒)」、「上樑不正下樑歪阿，連樹都歪到倒了」、「雖不致禍國但亦能殃民！種種小殃終招致搖國本!!」、「包商偷工，官府驗收輕率，看不到的地方就是這樣⋯」、「正所謂，又破壞 財 有建設。可是，出包又如何。風頭過了，照樣升官發財。」
(中時電子報)
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