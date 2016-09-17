江振誠：續航力是年輕人面對的挑戰
新加坡米其林指南，台灣出生的名廚江振誠的餐廳獲二星，他今天首度在新加坡舉行「八角哲學」分享會接受訪問時說，台灣現代年輕人面對比較大的挑戰是「續航力」的問題。
新加坡台北工商協會和青商會今天下午邀請江振誠分享八角哲學，他除向旅星台商及粉絲們闡述對美食堅持、熱愛與執著，也回應媒體詢問有關政府推動新南向政策，年輕人所應具備的條件。
江振誠表示，對台灣的年輕人來說，他感覺續航力很重要。台灣過去在很多不同產業，都具備有很好的優勢，但這個優勢的持續時間都不夠長。
他指出，無論每一個人、每一個產業、或每一個概念，都有它最好的時機，當時機到了的時候，能用什麼方法把它的時機延續更長的時間，這是現代年輕人面對的很大挑戰。1050917
(中央社)
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