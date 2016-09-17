前AV小澤瑪麗亞 遭菲國女職員偷拍護照羞辱

小澤瑪麗亞護照遭菲律賓入境處員工偷拍PO網。(取自小澤瑪麗亞微博、東網)

小澤瑪麗亞已退出AV界多年。(取自小澤瑪麗亞微博)

前混血AV女優小澤瑪麗亞，當年憑著天使臉孔與魔鬼身材，擠身AV天后之列，更曾來台拍攝電影《絕命派對》，目前在菲律賓馬尼拉經營酒吧生意。未料她日前在當地申請工作簽證時，竟遭工作人員偷拍護照相片，並PO網羞辱，讓她氣憤不已。

小澤瑪麗亞日前在菲律賓申請工作簽證，被一名工作人員偷拍護照相片，並PO網寫道「我打賭你一定認識這個女孩」，讓她十分憤怒，在下方留言回應，指自己不敢相信這件事，入境處應該是一個民眾能信任的地方，但職員卻侵犯了她的隱私。有關當局也介入調查這起事件。

(中時電子報)