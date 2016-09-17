馬勒卡掃過 機場上萬旅客延誤

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在一航廈內大批旅客在報到櫃台前排隊等候。(范揚光攝)

搭機旅客在電視牆前查看班機資訊。(范揚光攝)

受中颱馬勒卡影響，桃園機場截至下午6時前有客機取消39班、延遲26班，受影響旅客約1萬3千人；另有貨機取消4班，共計有69班次受天候影響。

桃機公司表示，機場每日出入境航班平均為570班，今日受影響航班佔總航班數12.1%。

桃機公司呼籲民眾搭機前務必向航空公司確認航班資訊，以免白跑一趟。

(中時)