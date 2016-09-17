陽岱鋼怎麼了？ 本季第11場缺賽

我國旅日職棒球星陽岱鋼17日終於不必帶傷上陣。（資料照片／摘自日刊體育）

陽岱鋼怎麼了？效力日職火腿隊的我國旅日球星陽岱鋼今（17）日對戰羅德隊沒有先發上場，這是他本季第11場缺陣。

今（17）日的火腿與羅德之戰，陽岱鋼熟悉的先發棒次與中外野守備位置，都由隊友岡大海取代。而陽岱鋼上一場（15）日對戰歐力士仍舊先發出賽，打完全場3打數1安打1得分。

莫非火腿球團開始關切陽岱鋼的肋骨骨折的傷勢，讓陽岱鋼有了喘息、休養的機會？或是陽岱鋼可能因為傷痛無法出賽？狀況耐人尋味。

不過，受到肋骨傷痛影響的陽岱鋼雖有連2場安打，但是近6戰、21打數只有3安打，沒有打點進帳，表現並不理想也是不爭的事實，17日的火腿與羅德之戰是火腿隊本季第132場比賽，而陽岱鋼已經出賽121場、打擊率2成97。

(中時電子報)