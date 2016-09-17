颱風馬勒卡北上 海陸警估18日上午解除
颱風馬勒卡持續北移，中央氣象局今天說，苗栗、台中和南投已經脫離警戒範圍，但北部風雨持續中，預計台灣本島明天清晨到上午可解除警報。
根據中央氣象局最新資料，今年第16號颱風馬勒卡目前位在台北東北東方約140公里海面上，正以每小時12公里速度向北轉北北東移動，近中心最大風速每秒45公尺，7級風暴風半徑180公里，苗栗、台中和南投脫離警戒範圍。
中央氣象局表示，目前中颱馬勒卡持續籠罩北部和東北部，北北基、桃竹和宜花仍有風雨，但隨著颱風逐漸遠離台灣，各地風雨將逐漸趨緩，預計今天深夜到明天凌晨台灣本島可望脫離暴風圈，明天清晨到白天可望解除警報。
氣象局持續發布豪雨特報，新北、桃園、新竹、苗栗山區有局部大雨或豪雨；台北山區、新北平地、基隆北海岸、桃園、新竹、苗栗、台中山區、南投山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。1050917
(中央社)
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