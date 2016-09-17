國際電信聯盟調查：大陸網路用戶逾7億

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國際電信聯盟（ITU）15日發布報告指出，中國大陸網路用戶人數達7.21億，全球第一；印度網路用戶人數達3.33億，超越美國位居第二。

新華社報導，國際電信聯盟15日在2016年版「寬頻狀況報告」中指出，截至2016年底，全球網際網路用戶人數將達35億，相當於全球人口的47%。

報告指出，家庭網路普及率最高的10個國家全部位於亞洲或中東地區。南韓有98.8%的家庭已經接入網路，續列全球家庭寬頻普及率之首；卡達和阿拉伯聯合大公國分別以96%、95%的家庭寬頻普及率位居第二和第三。

此外，全球約有39億人未能接入網路。其中，受人口基數影響，中國大陸、印度、印尼、巴基斯坦、孟加拉和奈及利亞未上網人口占各自國內人口的55%。

而網路使用率最低的國家均分布在撒哈拉沙漠以南的非洲國家，網路用戶人數占全國人口比例不足3%的國家為查德、獅子山共和國、尼日、索馬利亞等。1050917

(中央社)