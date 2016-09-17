內政委員會太血汗 趙天麟救火角逐召委
立法院各常設委員會19日將選舉召集委員，其中被戲稱為「血汗委員會」的內政委員會，在民進黨內資深立委推辭的情況下，協調後由民進黨立委趙天麟出馬，國民黨則由陳超明角逐。
立法院第9屆第1會期由於民主進步黨立委在社會福利及衛生環境委員會投錯票，導致中國國民黨立委王育敏獲抽籤機會，進而抽中召委；16席召委中，民進黨團拿下9席、國民黨團7席。19日將舉行第9屆第2會期召委選舉。
在內政委員會部分，上會期就已三讀通過政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、議長選舉改為記名投票的地方制度法、選舉公報上可用原住民族語刊登政見的公職人員選舉罷免法等；這會期則預計處理兩岸協議監督條例草案、集會遊行保障法、住宅法中關於租金補貼稅賦優惠等修法。
民進黨立委趙天麟下午受訪時表示，民進黨在內政委員會是採「資深制」，召委都照輪的，理當應該輪到民進黨立委姚文智與莊瑞雄，但姚文智因下會期行程比較多，莊瑞雄接下黨團副幹事長，兩人都推辭，照輪才會輪到他。
至於是否擔心審查爭議法案與國民黨立委起衝突？趙天麟說，「不會耶」，民進黨是執政黨本來就有責任，在他心中不會有哪些是困難或簡單的法案，民主政治就是要多溝通，不只是跟在野黨溝通，也要跟各社團領袖溝通。
趙天麟表示，以前他在社福衛環委員會也曾擔任過2次召委，那時候處理食安法也不會比現在輕鬆，「我心如秤，就當一個中立的主席」。
親民黨立委陳怡潔上會期在內政委員會召委投票時，支持民進黨立委陳其邁，這次若再支持民進黨推出的人選，綠營就有機會拿下2席召委。
中國國民黨立委陳超明下午表示，已經積極爭取親民黨團的支持；爭議法案部分陳超明則不擔心，他認為修法版本與內容都可以再討論。1050917
(中央社)
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