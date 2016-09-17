非法旅宿無履約保證 搶旅展票券睜大眼
旅展搶便宜，但下手前可得注意是否有陷阱，非法旅宿、無履約保證都可能讓民眾吃虧，消費者在購買前可得睜大眼睛。
一年四季全台北中南大大小小旅展接著辦，總是吸引不少旅客參展搶便宜，除了餐券外，飯店、民宿推出的住宿券也是民眾的最愛，不過，台灣觀光協會提醒，有許多不肖業者會在展期無目混珠，販賣非法票券。
台灣觀光協會表示，近年來旅展期間較常見的違規樣態包括非法旅館或民宿參展、販售的住宿券未符合定型化契約應記載及不得記載事項規定、合法業者販售非法旅館或民宿的票券、非登記為旅館業，卻違規發行票券。
以今年春季旅展為例，苗栗縣一家民宿業者就被台北市政府消保官發現在現場販售的住宿券未記載出售日期，而且民宿涉嫌違規擴大營業。
另外，一家休閒事業股份有限公司在今年4月底舉辦的台灣國際觀光旅遊展，被查獲在現場販售3家非法旅宿的住宿券，都可能損害消費者權益。
台灣觀光協會說，2015年台北國際旅展也接獲檢舉，南投一家民宿的住宿券無履約保證，另外，新北市一家溫泉會館未取得溫泉標章和旅館登記，卻在旅展販售溫泉休息券，也被查獲，已要求不得提供住宿和泡湯服務。
台灣觀光協會說明，旅展主辦單位已將違法業者列為黑名單，永遠拒絕參展，但是仍有不少類似案例，觀光協會除要求主辦單位加強稽查，也提醒消費者在購買時睜大眼睛。1050917
(中央社)
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