台中鐵路將高架化 大合唱告別平面鐵路

台中鐵路高架化將通車，難捨百年來平面鐵路的記憶，台中市舊城復興協會明天將邀請椅子樂團於台中火車站前舉辦「再會吧！地平線」大合唱，告別平面鐵路。

原本這場大合唱是於下午舉行，因為颱風攪局，而改在明天下午舉行，台中文史復興組合聯合椅子樂團打造一首台中地面鐵道生活的紀念之歌「再會啦！地平線」，邀請大家在台中火車站站前廣場共同用一場再會大合唱，向永不回頭的一切道謝、道別。

鐵路高架化即將通車，台中市舊城復興協會理事長蔡承允表示，已經使用百年的地面鐵路將封存在記憶中，所以明天請大家藉由大合唱一起來關注這個議題，因為高架化後，將有部分周邊的文化資產會隨之消失，希望大家可以以大合唱告別地平線。

蔡承允指出，這首「再會吧！地平線」是邀請同樣關懷文史議題的椅子樂團創作的，椅子樂團的團員都來自台中市，樂風及歌詞都充滿對這塊土地的關懷，明天樂團除了帶領大家合唱外，也會現場演唱多首歌曲。

目前就讀台大社工系的椅子樂團團長裘詠靖指出，在高中以前，他一直生活在台中市，因為他的專輯設計者也是台中市文史工作成員，正在推動綠空鐵道計畫，他也因此認識平面鐵路的歷史，於是邀請他來作這首歌曲。

裘詠靖表示，他一直關心鐵路高架化的工程進度及影響，也因而了解台中市城市的歷史，由於他本身就很喜歡鐵道，所以為即將消失的地平線鐵道譜曲，再與吉他手兼主唱陳仲穎合作，以閩南語填詞，以歌曲告別地平線。1050917

(中央社)