倚坡勢而建風災慘 輔英科大災損上千萬

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倚坡勢而建的輔英科大受莫蘭蒂強颱肆虐，校園滿目瘡痍，全校18棟大樓受損，無一倖免，災損逾新台幣1200萬元，全校教職員連日來總動員協助搶修，趕在19日上課前恢復校園原貌。

輔英科大校長顧志遠表示，這是學校遷校以來最慘重災情，校園有如「明天過後」場景，全校大型樹木全倒30棵，半倒逾百棵，連整排印度紫壇都像被轟炸過般，慘不忍睹。

顧志遠說，輔英大樓都倚山勢而建，受風壓異於平地，全校18棟建物均出現漏水、天花板受損，圖書館、體育館等外牆磁磚也剝落，多間專業教室漏水，導致木板浸水、沙發椅受潮，全數需報廢，至少20間教室需修繕，損失不貲。

他指出，全校有15部電梯因積水故障，電動門及側門有10處損壞，30扇玻璃門受損，災損初估至少1200萬元。

另外，學人宿舍、女五宿舍電力受損，大陸短研生和留宿90多名學生受波及無電可用，校方緊急安置他們，安全無虞。

由於適逢中秋連假缺工缺料，校方透過交情拿到物料請人搶修，連日來維修破損設備，今天還召回250名教職員工，全力總動員，趕在19日連假後上課時師生都能有舒適且安全的校園。1050917

(中央社)