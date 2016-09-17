外媒：陸企成英最大監視器商 引疑慮
外媒報導，大陸監視器企業集團「海康威視」(Hikvision)向英國出售超過100萬部監視器材，成為英國監控設備最大供應商。有前英國軍情處人士認為，這些監視器可能被北京入侵監控。
綜合泰晤士報、每日郵報等英國媒體報導，這些監視器安裝在英國機場、政府建築、體育場館及倫敦地鐵，但事前未經國家安全評估。
泰晤士報（The Times）報導，海康威視的監視錄影機很多都能自動識別汽車牌照，追蹤移動車輛或使用熱感影像在夜間觀察，大部分鏡頭都能連接到網路。
報導引述英國情報機構軍情6處（MI6）行動及情報前主管殷克斯特（Nigel Inkster）指出，一旦監視器啟用了網路功能，監視鏡頭便可能被用來做「很陰險的事情」。
每日郵報（Daily Mail）報導，中國政府控制海康威視42%股權，這家公司短短4年內佔據了全英國14%影像監控系統市場，今年底全英將架設起127萬部產自海康威視的攝影機，其中近1/4將監視公共部門建築物。
海康威視官方網站資料顯示，該公司總部設在杭州，2010年於深圳證券交易所中小企業板上市，是中國大陸安防產業上市市值最大公司；在大陸35個城市設立分公司，而在境外包括香港在內則設有21間子公司。1050917
(中央社)
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