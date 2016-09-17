坦言「逃不了一世」 偽娘Kiwebaby接到兵單了

Kiwebaby日前失戀，剪去長髮。（圖／翻攝自kiwe0716 Instagram）

Kiwebaby今秀出兵單。（圖／翻攝自kiwe0716 Instagram）

有「最美偽娘」封號的Kiwebaby（張朵）當年以節目《大學生了沒》出道，去年她自爆接受隆乳與削骨手術，還公開術後恢復過程，讓粉絲相當心疼，動作頻頻的她，日前開直播閃電宣告失戀，並公開剃頭畫面喊：「想交女友了」，今(17日)Kiwebaby則在Instagram秀出兵單，無奈說：「逃得了一時逃不了一世」。

Kiwebaby稍早秀出兵單，說：「逃得了一時逃不了一世，就算會害怕，還是要去面對啊，我不知道自己光頭，會是王菲還是辛隆，但，就去吧，沒在怕」，並向粉絲說：「對不起，近期內必須消失一陣子了。不要忘記奇異果寶寶好嗎，就算回來變木炭寶寶，你們還是不能拋棄我，好不好，答應我」，網友也為她加油打氣，但也有人擔憂說：「胸部怎麼辦...」。

(中時電子報)