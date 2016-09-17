颱風後復原 賴清德：不影響上班上課
颱風莫蘭蒂過境在台南市造成部分災情，台南市長賴清德今天在臉書發文指出，預計明天前可完成市區所有行道樹清理，校園也可恢復正常，不影響星期一上班上課。
賴清德在文中指出，此次颱風來襲，因風勢強勁，主要災情大都因樹木倒塌造成；尤其部分倒塌樹木影響交通，就優先處理。若只是傾倒，就予以扶正加固；如果已經明顯斷裂，則由工務局處理後，交環保局運走。颱風過後，全市37區全體動員，目前除了原市區等災情特別嚴重區域外，復原工作大致都已完成。
他表示，今天已經先完成中西區及北區的路樹扶正及清理工作，包括東區、南區、安南區、安平區則預定明天前可完成清理工作。
賴清德說，在公園復原方面，優先處理民眾使用頻繁的大型及鄰里公園，預計明天以前可以完成東區、中西區及安平區整理，南區、北區及安南區在23日可以全部清理完成。
文中指出，教育局也回報，這兩天也由教職員及家長、志工動員，清理環境，有把握在下週一上課前排除問題，讓學生順利上課，請家長安心。1050917
(中央社)
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