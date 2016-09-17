擋不住謾罵！T.O.P刪掉警告文

T.O.P在大陸拍戲，私下飽受騷擾。（翻攝自The Fact）

BIGBANG的團員T.O.P昨晚在個人Instagram貼出一則文章，警告大陸瘋狂粉絲，不要半夜到他住處按門鈴。他此舉惹怒大陸網友，大量的謾罵、批評湧入他的IG，還有人指騷擾他的應該是台灣、香港的粉絲，一時之間網路成為言論戰場。

他原本在該留言中放了一張色塊照片，不久後重新編輯，改為世宗大王銅像照，還幽默補上一句「如果觀光聖地的話推薦光化門，so beautiful。」他希望狂粉不要把他私人住處當成觀光景點，無奈大陸粉絲不懂他的幽默，各種激動攻擊留言盡出，脅迫要T.O.P為該則貼文道歉。

T.O.P雖看不懂中文，但或許礙於外界壓力，今天悄悄刪除該則警告文章。粉絲心疼他被私生活騷擾，連網路言論自由都被打壓，希望這次風波能盡快平息。

(中時)