日本將提供越南觀測衛星 具軍事用途
日本新聞網報導，日本將首次為越南研發建造兼具軍事用途的雷達觀測衛星，這也是日本首次對外出口觀測衛星。
這枚衛星是由日本NEC公司和三菱電機聯合研製，這兩家公司已與越南政府的科學技術院達成研發和製造協議。包括地上的設備在內，整套衛星系統的經費將達到數百億日元，將由日本政府以開發援助計畫（ODA）的資金支應。
這枚觀測衛星由於搭載的照相機具有夜間拍攝和穿透雲層拍攝的特殊性能，解像度也是當今世界最高水準，因此不僅可用作災害發生時勘察災情和瞭解農作物生長情況的監測衛星，同時也在一定程度上可用作軍事偵察衛星。
日本新聞網指出，這枚衛星重量為550公斤，計劃在明年夏季發射升空。同時越南還將向日本訂購第2枚觀測衛星，計劃在2018年發射使用。1050917
(中央社)
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