颱風影響 11縣市豪雨大雨特報

我要評比

受颱風影響，中央氣象局今天下午5時30分，發布11縣市豪雨大雨特報。

氣象局指出，颱風影響，新北山區、桃園山區、新竹山區、苗栗山區有局部大雨或豪雨；台北山區、新北平地、基隆北海岸、桃園平地、新竹平地、苗栗平地、台中山區、南投山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區應防淹水。1050917

(中央社)