台維斯盃》中華雙打負泰兄弟檔 暫居1比2落後
台維斯盃（Daviscup）亞洲／大洋洲區第2級冠軍戰，與泰國戰成1比1的中華隊，17日第3點雙打我國推出王介甫搭配洪睿晨碰上泰國兄弟檔桑柴（Sanchai Ratiwatana）／頌察（Sonchat Ratiwatana），無奈3盤5比7、2比6、6(4)比7告負，中華隊18日單打楊宗樺及李冠毅將背水一戰。
台維斯盃冠軍戰我國碰上地主泰國隊，巨砲王介甫搭擋洪睿晨戰泰國世界排名131的桑柴／頌察雙胞胎兄弟。儘管王介甫開賽就發出Ace球，但中華隊仍讓出首盤，第2盤也未能突破對手攻勢，儘管第3盤雙方兩度互破，中華隊一度取得領先，無奈最終關鍵搶七未能搶下，苦戰2小時落敗。
中華隊前3點打完暫居1比2落後，教練江勁彥認為泰國兄弟檔表現穩定，王介甫／洪睿晨苦無反抗機會。中華隊如今面對輸不得的壓力，18日最後兩點單打楊宗樺、李冠毅要力求勝利，才能一拚重返亞太區第一級。
(中時電子報)
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