查扣遊艇半沉 高市：沒有漂流之虞

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高雄海洋局今天說，停泊鼓山區第2船渠的「金廈1號」遊艇因案遭行政執行署查扣，事先已將船上油料抽盡並加強繫纜，雖不堪颱風來襲半沉，但沒有漂流之虞，將排除進水後拖離。

海洋局表示，這艘遊艇因欠繳漁港基本設施使用管理費，經海洋局移送，遭法務部行政執行署高雄分署查扣。

海洋局說，莫蘭蒂颱風來襲前已委請船舶維修商協助加強船體固定，颱風來襲後導致半沉，但經評估後，目前船隻坐底沒有漂流之虞並加強固定。1050917

(中央社)