中秋節連假尾聲 遊客湧入澎湖

莫蘭蒂颱風遠離後，台灣中南部海空交通恢復，大批的遊客把握秋節連假尾聲，到澎旅遊觀光。

航行嘉義布袋與馬公間的滿天星、凱旋、今一之星、百麗、太吉之星等7艘交通船，今天同步開航，駛抵馬公，單單海運的運量，初估帶來4000名旅客。

今年中秋連假原本受莫蘭蒂颱風過境影響，海空交通都宣布停航，所幸緊跟在後的馬勒卡颱風未影響中南部，讓海空交通恢復航行，不少團體遊客都把握秋節連假的尾聲，抵澎旅遊，讓今年的觀光季的尾聲再現另一波的人潮。1050917

(中央社)