MLB》前田健太15勝 問鼎國聯新人王
道奇隊日籍菜鳥前田健太17日對響尾蛇隊先發5局，被敲3安、失1分，另有6次三振、3次四壞，用球數過多，5局已投94球，只好退場休息。所幸隊友火力幫忙，前4局便攻下3分，以3比1領先，助他取得勝投資格。
教練團動用6名牛棚投手，總算保住前田的勝投，終場道奇以3比2險勝響尾蛇，前田拿下第15勝（9敗）、自責分率3.24，打破道奇隊史菜鳥投手最多勝紀錄，原紀錄是由2002年石井一久、2014年韓籍投手柳賢振共同保持的14勝。
日籍投手大聯盟首季最多勝的是2012年遊騎兵隊達比修有的16勝，其次是2007年紅襪隊松坂大輔與今年前田的15勝。不過前田應該還可再先發2到3場，有機會打破達比修的紀錄。
此外，前田很有機會問鼎今年國聯「新人王」，主要競爭對手是隊友柯瑞西格，以及洛磯隊的「故事小子」史多瑞，大聯盟上一位日籍新人王是2001年美聯水手隊的鈴木一朗。
(中時電子報)
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