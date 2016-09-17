挑戰盃》首節只得7分 中華遭中國痛宰
挑戰盃男籃賽再次上演兩岸對決戲碼，前次遭遇只輸中國隊5分的中華隊，17日卻變攻守失序，首節竟然只得7分，且一度落後達30分之多，最後慘遭中國以88比66痛宰，中華隊18日只能去打第7、8名次賽。
中華隊開賽手感冰冷，打完首節竟然只得7分，出手16次僅進3球，命中率才1成88，得理不饒人的中國隊，當然不會手軟，次節繼續發動強大攻勢，一度擴大領先差距到18分，上半場結束，中華隊27比42落後。
到了下半場，中華隊進攻雖有起色，卻沒法阻擋中國隊三分外線火力，落後差距甚至來到30分，眼看大勢已去，中華隊乾脆換上板凳球員磨練，李德威、胡凱翔、林郅為等人反而幫助中華隊縮小落後差距，最後就以22分之差吞敗。
戴維斯仍是中華隊表現最穩定的球員，他拿16分、7籃板，也是中華隊唯一得分上雙球員，李德威9分，周儀翔全場投11中2，拿下8分、3籃板及2助攻，少了眼傷缺陣的隊長劉錚，中華隊進攻火力確實無法真正施展開來。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。