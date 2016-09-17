挑戰盃》首節只得7分 中華遭中國痛宰

周儀翔17日手感欠佳，全場投11中2、只得8分。(取自FIBA官網)

挑戰盃男籃賽再次上演兩岸對決戲碼，前次遭遇只輸中國隊5分的中華隊，17日卻變攻守失序，首節竟然只得7分，且一度落後達30分之多，最後慘遭中國以88比66痛宰，中華隊18日只能去打第7、8名次賽。

中華隊開賽手感冰冷，打完首節竟然只得7分，出手16次僅進3球，命中率才1成88，得理不饒人的中國隊，當然不會手軟，次節繼續發動強大攻勢，一度擴大領先差距到18分，上半場結束，中華隊27比42落後。

到了下半場，中華隊進攻雖有起色，卻沒法阻擋中國隊三分外線火力，落後差距甚至來到30分，眼看大勢已去，中華隊乾脆換上板凳球員磨練，李德威、胡凱翔、林郅為等人反而幫助中華隊縮小落後差距，最後就以22分之差吞敗。

戴維斯仍是中華隊表現最穩定的球員，他拿16分、7籃板，也是中華隊唯一得分上雙球員，李德威9分，周儀翔全場投11中2，拿下8分、3籃板及2助攻，少了眼傷缺陣的隊長劉錚，中華隊進攻火力確實無法真正施展開來。

(中時電子報)